Teammanager Erik ten Hag vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United wehrt sich gegen Chefkritiker Jamie Carragher. "Manche Analytiker sind in ihren Kommentaren sehr objektiv und geben sehr gute Ratschläge, andere sind sehr subjektiv", sagte ten Hag am Mittwoch und betonte: "Jamie Carragher hat vom ersten Moment an kritisiert."

Wehrt sich gegen Kritik: Erik ten Hag

Foto: AFP/SID/DARREN STAPLES

Carragher hatte das seit Monaten kriselnde United und dessen angeschlagenen Trainer ten Hag nach der Heimpleite in der Premier League gegen den FC Fulham (1:2) bei Sky für die Herangehensweise angegriffen. United habe verteidigt, wie er es "noch nie gesehen habe", meinte er und wies auf die riesigen Lücken im Mittelfeld hin.

Was die Vorstellung seiner Elf in der ersten halben Stunde der Partie am vergangenen Samstag angehe, habe Carragher "vielleicht einen Punkt", sagte ten Hag über den englischen Ex-Nationalspieler, der pikanterweise für den "ewigen" United-Rivalen FC Liverpool auflief. Danach aber hätte Manchester Lösungen auf den überraschenden Ansatz der Gäste gefunden. Die Probleme lagen aus seiner Sicht eher in den Bereichen "Wille, Glaube, Leidenschaft".

Fußballer, ergänzte ten Hag bei seinem Ausblick auf das FA-Cup-Achtelfinale bei Nottingham Forest (Mittwoch, 20.45 Uhr), seien "keine Roboter, sie haben manchmal schlechte Tage". Was gegen Fulham passiert sei, sei aber "inakzeptabel" gewesen: "Wir müssen es besser machen."

