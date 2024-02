Trainierte Alonso von 2014 bis 2016: Pep Guardiola

Pep Guardiola schwärmt von Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Angesprochen auf die Arbeit, die sein ehemaliger Schützling leiste, sagte der Teammanager von Manchester City: "Wow. Leverkusen ist die einzige Mannschaft im modernen Fußball, die ungeschlagen ist." Guardiola lobte "die Art und Weise, wie sie spielen".

Bayer sei nun in der Position, den Titel in der Bundesliga nicht gewinnen, sondern nur noch verlieren zu können, weil "jeder denkt, dass es vorbei ist. Und das ist das Schwierigste", sagte der Spanier, der diese Situation aus seiner dreijährigen Amtszeit beim FC Bayern München kennt. Er habe das "unglaubliche Glück" gehabt, Alonso von 2014 bis 2016 selbst trainiert zu haben: "Ein so intelligenter Spieler. Er war ein unglaublicher Weltklasse-Spieler."

Angesprochen auf ein mögliches Engagement von Alonso beim FC Liverpool sagte Guardiola: "Das ist eine Frage für Liverpool, die ich natürlich nicht beantworten werde, weil ich nicht weiß, welche Ideen sie haben."

