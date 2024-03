Pep Guardiola ist von Foden begeistert

Teammanager Pep Guardiola von Champions-League-Sieger Manchester City hat seinen Stürmer Phil Foden in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist im Moment der beste Spieler der Premier League", sagte Guardiola nach dem 3:1-Erfolg im Stadtderby gegen Manchester United. Foden hatte die Begegnung nach dem Rückstand mit zwei Treffern gedreht.

Der 23-Jährige hat in 40 Pflichtspielen für City in dieser Saison 18 Tore erzielt und zehn vorbereitet. Der englische Nationalspieler spielt damit die beste Saison seiner bisherigen Karriere. "Es ist unglaublich", sagte Guardiola.

Durch den Sieg blieb der Titelverteidiger an Tabellenführer FC Liverpool dran. Am kommenden Sonntag kommt es zum direkten Duell an der Anfield Road. Liverpool hat einen Punkt Vorsprung auf Manchester.

