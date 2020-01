LaLiga: Getafe - Real Madrid 0:3 | DAZN Highlights [Video]

Details Sonntag, 05. Januar 2020 10:10

Real Madrid war zu Gast in der Vorstadt und hatte vor allem in Halbzeit eins große Mühe die mutigen Gastgeber von Getafe CF zu bändigen. Thibaut Courtois hatte alle Hände voll zu tun für die Königlichen die Null zu halten. Ein Kopfball von Raphael Varane wurde von Getafe-Keeper David Soria ins eigene Tor gelenkt und brachte die Führung (35.) für Real. Nach der Pause war es erneut der Kopf von Varane, der beim 0:2 (53.) entscheidend im Spiel war. Den Schlusspunkt setzte Luka Modric nach einem Konter in der Schlussminute.

Getafe machte es den Königlichen schwer

