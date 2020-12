Der spanische Fußball-Erstligist Real Sociedad San Sebastian setzt weiter auf seinen Erfolgstrainer Imanol Alguacil. Der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 49-Jährigen wurde um zwei Jahre bis 2023 verlängert, das gab der Klub auf seiner Homepage bekannt.

Bleibt länger: Imanol Alguacil

Real Sociedad ist in La Liga derzeit mit 26 Punkten hinter Atletico und Real Madrid (beide 32) Tabellendritter. Zwischenzeitlich standen die Basken sogar ganz oben. Unter Alguacil war das Team zuletzt in die K.o.-Phase der Europa League eingezogen. In der Runde der besten 16 geht es gegen den englischen Rekordmeister Manchester United.

SID