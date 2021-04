Der deutsche Fußball-Nationalspieler Toni Kroos wird dem spanischen Rekordmeister Real Madrid auch am Mittwochabend im Ligaspiel beim FC Cadiz (22.00 Uhr/DAZN) fehlen. Das teilte Trainer Zinedine Zidane am Dienstag mit. Der Mittelfeldstratege hat muskuläre Problemen und soll deshalb für das wichtige Hinspiel im Champions-League-Halbfinale am kommenden Dienstag gegen den FC Chelsea geschont werden. Die Reise nach Andalusien trat Kroos gar nicht erst an.

Kroos verpasst das Real-Spiel beim FC Cadiz

Beim FC Getafe (0:0) am vergangenen Sonntag hatte der Weltmeister von 2014 die gesamten 90 Minuten auf der Bank gesessen.

SID