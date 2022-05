Real Madrid befindet sich auch nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft in Spanien in Torlaune. Gegen Schlusslicht UD Levante siegte der Champions-League-Finalist am Donnerstagabend mühelos mit 6:0 (4:0). Ferland Mendy (13.), Karim Benzema (19.), Rodrygo (34.) und Youngster Vinicius Junior per Triplepack (45., 68., 83.) bescherten dem Team von Trainer Carlo Ancelotti das Torfestival. ÖFB-Teamspieler Davida Alaba fehlte weiter verletzungsbedingt.

Vinicius Junior erzielte drei Tore

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Im Rennen um das internationale Geschäft punkteten Real Sociedad San Sebastian durch ein 3:0 (1:0) gegen den FC Cadiz sowie der FC Villarreal durch ein 5:1 (4:1) bei Rayo Vallecano.

