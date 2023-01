Auch nach dem 17. Spieltag marschieren der FC Barcelona und Real Madrid weiter im Gleichschritt vorne weg. Nachdem der Spitzenreiter aus Katalonien ohne den für 3 Spiele gesperrten Top-Torjäger Robert Lewandowski am Sonntag zuvor im Camp Nou mit 1:0 gegen Getafe gewann, zog der Tabellenzweite & Meister um Trainer Carlo Ancelottig am Abend mit dem 2:0-Auswärtssieg bei Athletic Bilbao nach. Somit beträgt der Abstand weiterhin 3 Punkte.

David Alaba weiter verletzt

Mit 38:6 Toren und bei nur einer Niederlage blickt Barca auf eine bisher sehr erfolgreiche Saison. Während die Madrilenen bei der "Mission Titelverteidigung" weiterhin auf den an der Wade verletzten ÖFB-Teamspieler David Alaba zu verzichten haben.

Der amtierende Champions League-Sieger ging durch einen sehenswerten Volleyschuss vom französischen Torgaranten Karim Benzema in Führung (24.).

Im Finish drängte Athletic Bilbao zwar auf den Ausgleich, doch der kurz zuvor eingewechselte, ehemalige deutsche Nationalspieler Toni Kroos (Foto) sicherte mit seinem Joker-Tor (90.) den 13. Dreier in LaLiga für die "Königlichen" in dieser Saison.

Nächsten Sonntag Top-Spiel Zweiter vs. Dritter im Bernabeau

Am nächsten Spieltag gastiert Spitzenreiter FC Barcelona (44 Punkte) am Samstag beim Tabellen-11. Girona FC (16:15 Uhr) und kann wieder vorlegen, ehe Real Madrid (41) tags darauf am Sonntagabend im Bernabeau zum Top-Spiel den Überraschungs-Dritten Real Sociedad (38) empfängt (21 Uhr).

Fotocredit: IMAGO/Pressinphoto