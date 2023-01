Seit Sommer 2014 ist er beim ruhmreichen FC Barcelona, doch "nie" war er so wertvoll wie in dieser Saison: Torhüter Marc-Andre ter Stegen. Der 30-jährige, gebürtige Gladbacher wurde am Sonntag nach dem 1:0-Sieg gegen FC Getafe, wodurch Barca weiterhin La Liga-Leader bleibt, (wieder mal) mit Lobeshymnen überschüttet. Nicht nur von Fans der Katalanen! Eine große Glanztat des 30-fachen deutschen Nationaltorhüters, der in dieser Saison in 17 Spielen 13x zu Null spielte und nur 6 Gegentore kassierte, stach dabei heraus - siehe VIDEO nachfolgend!

Wieder mal Endstation Marc-André ter Stegen! Der 30-jährige deutsche Torhüter (geb.: 30.04.1992 in Mönchengladbach) bringt gegnerische Spieler wiederholt zur Verzweiflung. Hier scheitert Carlés Alena vom FC Getafe an der "Barca-Wand".

"Das ist verrückt!"

Während Deutschlands 1er-Goalie und Rio-2014-Weltmeister Manuel Neuer für Monate verletzt ist, glänzt die Nr. 2 des DFB-Teams Woche für Woche mit Top-Leistungen.

So erwies sich Marc-André ter Stegen, der fließend spanisch spricht, am Sonntag im legendären Stadion Camp Nou gegen die abstiegsbedrohten Gäste nicht nur dank seiner Pracht-Parade kurz vor der Halbzeitpause als großer Rückhalt. Sein Team mühte sich zum 14. Saisonsieg und liegt damit weiterhin 3 Zähler vor Verfolger & Meister Real Madrid.

Zur Spielszene: Beim Stand von 1:0 für Barca lief Getafes Borja Mayoral in der 41. Spielminute mutterseelenallein auf den 1,87 Meter großen Goalie des Spitzenreiters zu. Doch der ehemalige Keeper vom deutschen Kultklub VfL Borussia Mönchengladbach blieb ganz cool und rettete seine Vorderleute nach deren Fehler.

Nach der Goalie-Glanztat schrieb sogar LaLiga im Twitter-Video: „Das ist verrückt“.

"Wir sehen den besten ter Stegen seit langem"

Auch Barca-Trainer Xavi geriet hernach über seinen Torhüter ins Schwärmen: "Wir sehen den besten ter Stegen seit langem. Im Eins-gegen-Eins war er spektakulär. Er ist ein Anführer für die Mannschaft, er ist entscheidend, und es ist wichtig, dass der Torhüter auch Punkte hält."

Fotocredit: IMAGO/AFLOSPORT