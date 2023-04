Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat am 30. Spieltag der La Liga zuhause ohne den verletzten ÖFB-Teamspieler David Alaba mit 2:0 (1:0) gegen Celta Vigo gewonnen und damit den Abstand auf Spitzenreiter FC Barcelona vorübergehend auf acht Punkte verkürzt.

Real feierte einen Pflichtsieg gegen Vigo

Foto: AFP/SID/THOMAS COEX

8 Punkte Rückstand auf LaLiga-Leader Barca

Real kontrollierte das Spiel von Beginn an, Marco Asensio brachte die Königlichen in der 42. Minute folgerichtig in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Eder Militao nach einer Ecke zum Endstand. Nationalverteidiger Antonio Rüdiger spielte durch, Toni Kroos kam nicht zum Einsatz.

Real liegt mit 65 Punkten weiter auf Rang 2 hinter Barca, das erst Sonntag spielt und eine Partie weniger hat. Reals Stadtrivale Atletico befindet sich bei einem Spiel weniger 5 Punkte dahinter. Am Sonntag treffen die Rojiblancos auf Barca. Für Real geht es am Dienstag (19.30 Uhr/DAZN) beim FC Girona weiter.

💪 El @realmadrid gana al Celta en el Bernabéu.#RealMadridCelta

⬇⬇⬇ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 22, 2023

