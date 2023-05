Spitzenreiter FC Barcelona bleibt in der spanischen Fußball-Liga klar auf Meisterkurs. Die Mannschaft des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen schlug am Dienstagabend CA Osasuna 1:0 (0:0) und baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf 14 Punkte raus. Titelverteidiger Real Madrid, derzeit Zweiter, spielt am späteren Abend bei Real Sociedad San Sebastian.

Xavi dirigiert Barca zum nächsten Sieg

Matchwinner Jordi Alba im Finish

Die 27. Meisterschaft der Klub-Geschichte ist Barcelona 5 Spieltage vor Saisonende nur noch rechnerisch zu nehmen. Gegen den Tabellenneunten traf Jordi Alba (85.) spät für die Katalanen, die sich gegen die stabile Osasuna-Defensive lange schwer taten. Bei den Gästen hatte Innenverteidiger Jorge Herrando wegen einer Notbremse nach 27 Minuten Rot gesehen.

Barca-Keeper Ter Stegen baute mit dem 25. Zu-Null-Spiel in dieser Saison seinen Vereinsrekord aus, mit einer weiteren Partie ohne Gegentor könnte er die LaLiga-Bestmarke einstellen. In der Saison 1993/94 hatte der spanische Keeper Francisco Liano von Deportivo La Coruna 26-mal die Null gehalten.

Als erster Absteiger aus der Primera Division steht der FC Elche fest. Der Tabellenletzte, auf dessen Trainerbank in dieser Saison bereits sechs verschiedene Coaches saßen, verlor bei Aufsteiger UD Almeria 1:2 (0:1). Aus 33 Spielen hat das Schlusslicht nur 16 Punkte geholt.

