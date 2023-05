Der CR Flamengo positioniert sich gegen Rassismus

Foto: IMAGO/Erica Martin/IMAGO/Erica Martin/SID/Erica Martin

Nach den rassistischen Beleidigungen gegen Real Madrids Stürmerstar Vinicius Junior hat sich CR Flamengo, der Heimatklub des Brasilianers, demonstrativ auf dessen Seite gestellt. Der amtierende Copa-Libertadores-Sieger aus Rio de Janeiro trug am Samstag beim Erstligaspiel gegen Cruzeiro anstelle des Hauptsponsors den Schriftzug "Alle mit Vini Jr" auf dem Trikot.

Der Flügelstürmer der Königlichen, der jüngst im Duell beim FC Valencia zum wiederholten Mal in Spanien mit Beleidigungen und Affenlauten angegangen worden war, reagierte via Twitter. "Danke für alles. Ich bin als Flamengo geboren und werde dich immer lieben", antwortete der Brasilianer, nachdem schon am Mittwoch seine Real-Kollegen beim 2:1 gegen Rayo Vallecano dem 22-Jährigen Solidarität bezeugt hatten.

Als weitere Protestaktion setzten sich am Wochenende in Brasiliens Ligaspielen alle Akteure demonstrativ nach Anpfiff auf den Rasen. Der nationale Fußballverband CBF schrieb zudem "Mit Rassismus gibt es kein Spiel" auf alle Spielbälle und die digitalen Werbetafeln im Maracana-Stadion.

© 2023 SID