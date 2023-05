Espanyol Barcelona steigt ab

Foto: IMAGO/eu-images/IMAGO/eu-images/SID/IMAGO

In Spaniens Primera Division bahnt sich am letzten Spieltag ein hochspannender Kampf um den Klassenerhalt an. Während mit dem FC Barcelona der Meister bereits feststeht und auch die Champions-League-Plätze vergeben sind, trennen am unteren Ende der Tabelle sechs Mannschaften nur zwei Punkte. Espanyol Barcelona steht dagegen als zweiter Absteiger fest.

Die Katalanen kassierten in der vorletzten Runde beim ebenfalls bedrohten FC Valencia in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer, nach dem 2:2 (1:1) liegt Espanyol vier Zählern hinter dem rettenden Ufer. Zuvor war bereits der FC Elche abgestiegen.

Die Sieger des Tages heißen FC Cadiz und FC Getafe. Cadiz geht nach dem 1:0 (0:0) über den direkten Konkurrenten Celta Vigo auf dem 13. Platz und damit von der Pole Position der abstiegsbedrohten Klubs ins Saisonfinale. Getafe kletterte nach dem 2:1 (1:1) über CA Osasuna auf Rang 14. Mit jeweils 41 Punkten liegen die Teams zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, auf dem Real Valladolid liegt.

Dazwischen kämpfen noch Valencia (41 Punkte), UD Almeria (40) und Vigo (40) um den Verbleib in La Liga. Am letzten Spieltag kommt es unter anderem zum direkten Duell zwischen Valladolid und Getafe, Vigo hat mit Meister Barca die schwerste Aufgabe. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich.

Barcelona holte nach zuvor zwei Niederlagen wieder einen Sieg. Beim 3:0 (2:0) gegen Real Mallorca erzielten Ansu Fati (1./24.) und Gavi (70.) die Treffer. Die Gäste mussten nach der Roten Karte gegen Amath Diedhiou (14./grobes Foulspiel) lange in Unterzahl spielen. Für Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen war es das 26. Ligaspiel ohne Gegentor. Sergio Busquets und Jordi Alba wurden von den Heimfans mit großem Applaus verabschiedet.

© 2023 SID