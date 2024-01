Trotz einer Blamage hat der FC Girona die Tabellenführung in der spanischen Liga übernommen. Das Überraschungsteam musste sich beim sieglosen Schlusslicht UD Almeria mit einem 0:0 begnügen, liegt mit einem Spiel mehr auf dem Konto nun aber einen Punkt vor Real Madrid. Der Rekordmeister trifft am Sonntagabend (20.00 Uhr) im Finale des spanischen Supercups in Saudi-Arabien auf den Erzrivalen FC Barcelona.

Enttäuscht: Girona-Coach Michel

Foto: AFP/SID/JORGE GUERRERO

Girona bot eine schwache Vorstellung und hatte Glück, dass der Außenseiter (sechs Punkte) nicht in Führung ging. Bei den Gästen sah zudem Aleix Garcia die Rote Karte (80.).

