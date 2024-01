Wer am Sonntag in der Primera Division am 21. Spieltag unter den 18.811 Zuschauern beim Match der Tabellennachbarn des Elften CA Osasuna vs. dem Zehnten Getafe CF beim Stande von 2:2 in der 80. Minute den Blick auf das Spielfeld nicht verloren hat, war Augenzeuge eines wundersamen Tores, das keiner wohl vergessen wird. Jesús Areso, der bis dato in 22 LaLiga-Einsätzen noch nie ein Tor erzielt hatte, setzte sich über die Außenbahn beherzt im Zweikampf gegen Jordi Martin durch und brachte den Ball fast von der Eckfahne in Richtung Gäste-Gehäuse...der langgezogene Ball flog und flog und flog...

Premieren-Tor in LaLiga von Jesús Areso - eines für die Ewigkeit!

...und landete, besonders zur Verwunderung von Getafe-Goalie David Soria, im Netz. Frenetischer Jubel beim La Liga-Premierentorschützen und Osasuna im Estadio El Sadar in Pamplona.

War das Tor schon der "helle Wahnsinn" am Sonntagnachmittag, sicherte es Osasuna auch noch drei Punkte und den siebenten Saisonsieg. Zur Pause führte das Team von Cheftrainer Jagoba Arrasate bereits mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel glich Getafe binnen fünf Minuten zum 2:2 (64. und 68.) aus. Doch dann kam der Gala-Auftritt mit Geniestreich von Jesús Areso, der dabei nicht mal aufschaute Richtung Tor.

Bei der Hereingabe mit rechts bekam die Kugel vom 24-jährigen Rechtsverteidiger so viel Drall, sodass sie eine ungewöhnliche Flugbahn annahm und über den überraschten gegnerischen Goalie David Soria hinweg hinter der Torlinie endete. Siehe VIDEO zum Genießen, Staunen und mit der "Zunge schnalzen"...

Ekstase pur bei Jesús Areso & Co.

Nicht nur Schlussmann Soria sichtlich überrascht, wohl auch die Zuschauer. Denn erst mit etwas Verzögerung und nach ungläubigem Erstaunen reißt es die Fans des Club Atlético Osasuna von den Sitzen, folgt frenetischer Jubel. Auch die Mitspieler vom Matchwinner trauten zunächst ihren Augen nicht, ehe sich Emotionen entluden und Ekstase pur ausbrach.

Jesús Areso hatte ein "Tor-Wunder" vollbracht. War das bereits im Jänner das Tor des Jahres 2024? Es wird wohl definitiv in Fußball-Spanien in keinem Jahres-Rückblick fehlen...

Fotocredit: IMAGO/Marca