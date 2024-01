Der frühere Unioner Sheraldo Becker trifft beim Debüt

Foto: AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Der frühere Berliner Sheraldo Becker hat bei seinem neuen Klub Real Sociedad einen Traumeinstand gefeiert. Der Stürmer traf gleich im ersten Spiel nach seinem Winterwechsel von Union nach Spanien und verhalf San Sebastian beim 2:1 (1:0) bei Celta Vigo ins Halbfinale der Copa del Rey.

Mikel Oyarzabal (2.) brachte den Champions-League-Teilnehmer im Estadio de Balaidos früh in Führung. Becker (66.) besorgte die Vorentscheidung und wurde in der 78. Minute ausgewechselt.

Der Treffer von Luca de la Torre (90.+2) kam für Vigo zu spät. Real Sociedad, das in der ersten K.o.-Runde der Königsklasse auf Paris St. Germain trifft, erreichte das Pokal-Halbfinale erstmals seit dem Cupsieg 2020.

Der Favorit FC Barcelona mit DFB-Kapitän Ilkay Gündogan tritt erst am Mittwoch (21.30 Uhr) bei Athletic Bilbao an. Ebenfalls am Mittwoch (19.30 Uhr) treffen der RCD Mallorca und der FC Girona aufeinander. Am Donnerstag (21.00 Uhr) kommt es zum Duell zwischen Atletico Madrid und dem FC Sevilla.

