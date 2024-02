Der FC Barcelona hat sich mit einem lockeren Heimsieg zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz in Spaniens Fußballmeisterschaft geschoben. Die Katalanen gewannen mit den deutschen Nationalspielern Marc-Andre ter Stegen und Ilkay Gündogan in der Startelf mit 4:0 (1:0) gegen den FC Getafe und rückten bis auf fünf Punkte an Real Madrid heran. Der Tabellenführer hat jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Torschützen unter sich: Raphina (l.) und Joao Felix

Foto: AFP/SID/LLUIS GENE

Raphinha (20.), Joao Felix (53.), Frenkie de Jong (61.) und Fermin Lopez (90.+1) schossen den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen heraus. Überraschungsteam FC Girona könnte Barcelona im Laufe des 26. Spieltags wieder überflügeln.

Nationalmannschaftskapitän Gündogan wurde in der 83. Minute ausgewechselt, in der ersten Halbzeit hatte er nach einem Wortgefecht mit Getafes Omar Alderete Gelb gesehen (37.). Ter Stegen blieb ohne Gegentor, hatte kurz nach der Pause aber Glück, als er einen Distanzschuss parierte: Der Ball prallte vom Pfosten zurück ins Feld (49.).

