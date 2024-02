Plant weiter mit Toni Kroos: Carlo Ancelotti

Trainer Carlo Ancelotti geht von einer Vertragsverlängerung von Toni Kroos beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid aus. "Ich denke, er wird weitermachen", sagte Ancelotti vor dem Spiel gegen den FC Sevilla am Sonntagabend.

Kroos hatte am Donnerstag seine Rückkehr in die Nationalmannschaft verkündet. Der Vertrag des 34-Jährigen bei den Königlichen endet im Sommer. "Er ist ein sehr verantwortungsbewusster Mensch, er hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie seine Zukunft aussehen wird. Er möchte an dem Tag aufhören, an dem er sieht, dass sein Niveau gesunken ist", sagte Ancelotti.

Zur Rückkehr von Kroos ins DFB-Team für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) äußerte sich der Italiener nicht. "Ich werde Kroos keinen Rat geben, was er tun soll. Er ist nicht mein Sohn. Ich kann meinen Sohn beraten", sagte Ancelotti.

