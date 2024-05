Es war die 73. Minute im Spiel der 38. und letzten Runde der spanischen LaLiga zwischen dem FC Getafe und RCD Mallorca, als den 9.545 Zuschauern im Coliseum Alfonso Perez der Atem stockte und Getafe-Goalie David Soria nach einem Horror-Crash eine Viertelstunde lang regungslos am Boden lag. Der 31-jährige Madrilene war aus seinem Tor geeilt, um gegen den heranstürmenden Gäste-Spieler Cyle Larin zu klären. Dabei prallte der 1,92 Meter große Torhüter mit dem 29-jährigen Kanadier derart arg zusammen, um auf dem Rasen aufzuschlagen und das Bewusstsein zu verlieren - siehe auch nachfolgendes "X-Video".

Sorgen um Soria nach dem Horror-Crash und -Sturz des Getafe-Goalies im Spiel vs. RCD Mallorca (1:2).

Nach Viertelstunde kam Keeper David Soria wieder zu sich

Die sofort herbeieilenden Mit- und Gegenspieler sowie Betreuer leisteten David Soria (geb.: 04.04.1993 in Madrid) sofort Erste Hilfe. Doch es dauert eine "gefühlte Ewigkeit", bis der Europa League-Held von 2016, der vor acht Jahren mit dem FC Sevilla die EL gewann und aus dem Nachwuchs von Real und Atletico Madrid stammt, nach einer Viertelstunde wieder zu sich kam und aufstehen konnte.

Der Routinier & Rückhalt, seit Sommer 2018 beim FC Getafe und in dieser Saison in allen 38 Partien seines Klubs in der Primera Division im Einsatz, wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Universitätshospital von Getafe gebracht. Nach einer dort erfolgten Computertomographie wurde ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert, sei der Torhüter dem Vernehmen nach gottlob aber nicht mehr in Lebensgefahr und inzwischen auf dem Weg der Besserung.

Este ha sido el BRUTAL impacto y caída que han llevado a David Soria a abandonar en ambulancia el campo.



Que sea leve y pronta recuperación!!🤝🏻 pic.twitter.com/vaV6fwh2ly — Xabismo (@14Xabismo) May 26, 2024

Fotocredit: IMAGO/Zuma Press Wire