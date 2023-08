Nächste neuer Klub für den 20-jährigen Yusuf Demir. Der aus dem Nachwuchs der Vienna und vor allem vom SK Rapid Wien stammende, offensive Mittelfeldspieler wird von Galatasaray Istanbul (Vertrag bis 30.06.2026) für 1 Jahr an den FC Basel verliehen. Für den Wiener und 12-fachen ÖFB-U21-Teamspieler ist es seine 3. Profi-Station im Ausland. Der Legionär war zuvor bereits beim FC Barcelona. Nach Spanien und Türkei nun also in die Schweiz

Vom spanischen FCB über Rapid & Galatasaray zum Schweizer FCB

Yusuf Demir bei Sky: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit der sportlichen Leitung und bin glücklich, dass ich diesen Schritt zum FCB machen kann. Ich möchte mich in Basel weiterentwickeln und der Mannschaft mit meinem Spiel helfen." Der Linksfuß wird beim 20-maligen Schweizer Meister die Trikot-Nr. 19 tragen.

Der 20-jährige Wiener absolvierte in der Vergangenheit 57 Pflichtpartien für Rapid (11 Tore, 5 Assists) und wurde wiederholt als großes Talent gehandelt, schaffte bei den Hütteldorfern im Sommer 2019 den Sprung in den Profikader und debütierte als 16-Jähriger in der Bundesliga. Im Juli 2021 verließ der Rapid-Rohdiamant seine Heimatstadt und wurde an den FC Barcelona verliehen. Bei den Katalanen kam der 1,73 Meter große Filigrantechniker in der Saison 2021/22 wettbewerbsübergreifend zu 9 Einsätzen.

"Er hat jung einen mutigen Schritt zum FC Barcelona gewagt"

Doch nach einem halben Jahr kehrte Yusuf Demir im Jänner 2022 wieder zum SK Rapid zurück, um dann im "Sommer-Schlussverkauf" im gleichen Jahr für kolportierte 6 Mio. Euro zu Galatasaray Istanbul zu wechseln. Mit dem türkischen Rekordmeister gewann Demir in der abgelaufenen Saison seinen ersten Titel in der Süper League. Von der er nun in die Schweizer Super League verliehen wird.

Auch Ex-WAC-Offensivakteur Maurice Malone beim FC Basel

Das Team vom deutschen Trainer Timo Schultz ist nach 4 Runden Tabellenvorletzter und wurde in der Vorsaison Tabellenfünfter im End-Klassement. Der FC Basel verpflichtete jüngst auch Maurice Malone vom FC Augsburg, der in der vergangenen Spielzeit an den Wolfsberger AC ausgeliehen war und zuletzt mit Vizemeister SK Sturm Graz in Verbindung gebracht wurde.

FC Basel-Sportdirektor, der frühere SK Sturm-Graz-Coach Heiko Vogel, zur Verpflichtung: „Yusuf Demir ist ein Kreativspieler, der über herausragende Anlagen und eine tolle Technik verfügt. Er hat jung einen mutigen Schritt zum FC Barcelona gewagt – nun möchten wir ihm bei ‚unserem‘ FCB die Bedingungen bieten, dass er sich sportlich optimal weiterentwickeln und gleichzeitig der Mannschaft helfen kann.“

Ob der FC Basel eine Kaufoption besitzt, gab der Club nicht bekannt.

🗣️ «Ich freue mich auf die Zukunft mit euch. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen.» FCB-Neuzugang Yusuf Demir stellt sich vor 🔴🔵#FCBasel1893 #AlliZämme #baloise #rotblaulive



Transferiere jetzt auch du zur @baloise_ch pic.twitter.com/Y2fdpmSfp9 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 16, 2023

