Es ist der nächste Akt des Dramas bei Valentino Lazaro und seinem "Mephisto": dem leidigen, lästigen Verletzungs-Teufel. Der 26-jährige, gebürtige Grazer wird zum wiederholten Mal in seiner Karriere verletzungsbedingt zurückgeworfen. Gerade wieder richtig in Form gekommen, zog sich der 36-fache ÖFB-A-Teamspieler im Serie-A-Sonntagspiel seines Klubs FC Turin bei US Salernitana (1:1) in der 71. Minute einen Innenbandriss im rechten Knie zu. Laut der Zeitung "Tuttosport" droht der Leihspieler von Inter Mailand drei Monate auszufallen und dürfte somit auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick bei den Länderspielen im März fehlen.

Lazaro im Team der Runde in Serie A

Besonders bitter für Valentino Lazaro, der mit dem FC Red Bull Salzburg 5 Mal Österreichischer Meister wurde und 4 Mal das Double gewann, dass der rechte Außenspieler beim FC Turin (aktuell Tabellen-10.) zuletzt überzeugte mit konstanten, starken Leistungen.

Jene gegen Salernitana, wo er auch den Assist per Flanke zum 1:0-Führungstor von Antonio Sanabria (Kopfball) lieferte, brachte den Grazer sogar ins ausgewählte Team der Serie-A-Runde 17.

Zieht FC Torino nun doch nicht Kaufoption?

Der Leihvertrag des vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreuten ÖFB-Teamspieler von Inter Mailand an den FC Torino läuft nach einer Saison in diesem Sommer aus. Dem Vernehmen nach sind ob der guten Performance von Lazaro die Turiner gewillt, die Kaufoption zu ziehen.

Doch „Tuttosport“ befürchtet, dass das Vorhaben wegen der Verletzung nun nicht mehr realisiert werden könnte.

Auf Twitter schreibt der Traditionsklub aus dem Nordwesten Italiens: "Bei Lazaro hochgradige Läsion des medialen Seitenbandes des rechten Knies."

🚑 | REPORT MEDICO



Per Lazaro lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.



👉 https://t.co/aMNjFaJ5jo#SFT pic.twitter.com/q7DwV6K5qh — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 9, 2023

Fotocredit: IMAGO/NurPhoto