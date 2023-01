Die italienische Polizei hat nach schweren Auseinandersetzungen zwischen Hooligans der AS Roma und des SSC Neapel auf einer Raststätte vier Personen festgenommen. Dabei handelt es sich um drei Anhänger der Roma und einen aus Neapel. Die Autobahn A1 war am Sonntag wegen der Krawalle in der Nähe der toskanischen Stadt Arezzo zeitweise gesperrt worden, es bildete sich ein 15 Kilometer langer Stau.

In Italien kam es zu Krawallen unter Hooligans

Foto: AFP/SID/ANDREAS SOLARO

An den Ausschreitungen waren laut Polizei etwa 300 Personen beteiligt, 180 seien bereits identifiziert worden. Die vermummten Tifosi sollen sich mit Rauchbomben und Feuerwerkskörpern beworfen haben. Ein Rom-Fan, der durch Messerstiche verletzt wurde und im Krankenhaus behandelt werden musste, wurde festgenommen.

Tabellenführer Neapel hatte am Sonntag bei Sampdoria Genua gespielt, die Roma beim AC Mailand. Durch das Verkehrschaos verlängerte sich die Reise vieler Urlauber, die nach den Weihnachtsferien auf dem Weg nach Hause waren.

Der italienische Innenminister Matteo Piantedosi plant für Mittwoch ein Treffen mit dem Chef des Fußballverbands FIGC, Gabriele Gravina, um Vorbeugungsmaßnahmen zu diskutieren. Die Polizei hatte zuletzt gewarnt, dass Zusammenstöße zwischen rivalisierenden Fangruppen immer häufiger abseits der stark überwachten Stadien stattfinden würden.

