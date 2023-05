Nach 33 Jahren feierte der SSC Neapel vergangenen Donnerstag den Scudetto, wurde bereits 5 Spieltage vor Saisonende der Serie A bei 16 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Lazio Rom vorzeitig Italienischer Meister. Ein Auswärts-1:1 genügte, um den 3. Scudetto in der Klub-Historie zu realisieren. Danach brachen alle Dämme, feierten die Napoli-Fans vor Ort ausgiebig. Mit zum Teil tragischen Vorfällen - siehe auch HIER. Dabei verstarb ein Napoli-Fan mit Wohnsitz in Österreich in der Nacht auf Freitag gegen 4 Uhr im Bahnhofs-Bereich in Udine, von wo er mit dem Zug nach Österreich heimkehren wollte, an einem Herzinfarkt.

Tod passierte in Bahnhofs-Nähe von Udine

Das ganze passierte auf der Straße in der Nähe des Bahnhofseingangs der Stadt im Nordosten Italiens.

Donnerstagabend war der Napoli-Fan aus Österreich im Stadion beim Serie A-Spiel des 33. Spieltages zwischen dem Tabellen-12. Udinese Calcio vs. SSC Neapel und hatte danach mit zigtausenden Fans des Klubs vom Vesus den Meistertitel gefeiert.