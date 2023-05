Während der Feierlichkeiten für den errungenen Scudetto der SSC Neapel mussten insgesamt 203 Personen medizinisch versorgt werden, darunter auch drei leicht verletzte Polizisten. Stichwunden, Hand- oder Augenverletzungen durch explodierende Feuerwerkskörper, Knochenbrüche und Verletzungen durch Unfälle oder Stürze wurden nach Angaben der Behörden in Neapel behandelt. Zudem gab es Menschen mit Panikattacken und Asthmaanfällen durch Rauchinhalation.

Ausgelassene Meister-Sause in Neapel

Foto: AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Rettungseinheiten waren die ganze Nacht auf Freitag im Einsatz. Die Meisterparty in der Vesuvstadt ging weiter, als die Mannschaft am Freitagnachmittag aus Udine zurückkehrte.

Jubelnde Fans warteten auf dem Flughafen Neapel Capodichino auf die Rückkehr des Teams um den erfolgreichen Coach Luciano Spalletti. Ausgiebig gefeiert wurde Torjäger Victor Osimhen.

Napoli hatte am Donnerstag durch ein 1:1 bei Udinese Calcio nach 33 Jahren wieder den Titel erobert.

