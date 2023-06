Zlatan Ibrahimovic wird nicht mehr für Milan auflaufen

Foto: AFP/AFP/GABRIEL BOUYS

Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic wird die AC Mailand zum Saisonende verlassen. Wie der Klub des derzeit verletzten 41-Jährigen am Samstag bekannt gab, wird Milan sich nach dem letzten Saisonspiel der Serie A am Sonntag "mit einer kurzen Zeremonie von Zlatan Ibrahimovic verabschieden". Die AC wolle "Zlatan für die großartige Zeit danken, die wir zusammen verbracht haben", hieß es in dem Statement.

Zu einem möglichen Karriereende des Stürmers wollten sich seine Repräsentanten gegenüber der Nachrichtenagentur AFP nicht äußern. Medienberichten zufolge soll Ibrahimovic jedoch stattdessen vor einem Wechsel zum AC Monza stehen. Der Erstligist steht in Besitz des ehemaligen italienischen Premierministers Silvio Berlusconi, dieser hatte Ibrahimovic 2010 von Barcelona zu seinem ersten Engagement bei den Rossoneri geholt.

© 2023 SID