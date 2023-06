Lazio schlägt Empoli 2:0 und ist Vizemeister

Lazio Rom hat im Fernduell mit Inter Mailand Nervenstärke bewiesen und sich die Vizemeisterschaft in Italien gesichert. Die Römer gewannen beim FC Empoli 2:0 (0:0) und beenden die Saison als Zweiter hinter Meister SSC Neapel. Inter, zum Abschluss Dritter, hatte zuvor beim 1:0 (1:0) beim FC Turin eine gelungene Generalprobe fürs Champions-League-Finale am kommenden Samstag (21.00 Uhr/DAZN und ZDF) gegen Manchester City hingelegt.

Alessio Romagnoli (48.) und Luis Alberto (90.+2) trafen für Rom. Für Inter war der Kroate Marcelo Brozovic (37.) erfolgreich.

Höhepunkt dieser Saison ist für Inter aber das Endspiel in der Königsklasse in Istanbul. Gegen das Starensemble aus Manchester mit Tormaschine Erling Haaland ist Mailand zwar Außenseiter - die Italiener träumen dennoch vom ersten Triumph in der Champions League seit 2010.

