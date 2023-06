Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat die Qualifikation zur Europa League verpasst. Ein 1:0 (0:0) am letzten Spieltag bei Udinese Calcio reichte Juve nicht, die "Alte Dame" beendet die Saison auf Rang 7. Auch wegen 10 Punkten, die dem Verein als Strafe für vermeintliche Bilanzfälschungen abgezogen wurden.

Juve beendet die Saison auf Platz sieben

AS Roma rettet mit Lastminute-Tor Rang 6

Europa-League-Finalist AS Roma sicherte sich in letzter Minute Platz 6 vor den Turinern. Der Mourinho-Klub, der am Mittwoch im Endspiel dem FC Sevilla mit 4:1 im Elfmeterschießen unterlag, gewann durch ein spätes Tor von Paulo Dybala (89., Foulelfmeter) mit 2:1 (1:1) im Heimspiel gegen Spezia Calcio, das durch die Niederlage noch ein zusätzliches Spiel bestreiten muss.

Der Punkt hätte für den Verein aus Venetien zum Klassenerhalt gereicht, so kommt es zu einem Kuriosum: Da Spezia und Hellas Verona punktgleich sind, wird der dritte Absteiger in einem Relegationsspiel zwischen den beiden Teams ermittelt. Verona hatte die Chance auf den direkten Klassenerhalt durch eine 1:3 (0:1)-Niederlage gegen den AC Mailand verspielt. Sicher in die Serie B abgestiegen sind bereits Sampdoria Genua und US Cremonese.

