Schwedens Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat seine aktive Karriere als Spieler für beendet erklärt. "Es ist der Moment, mich vom Fußball zu verabschieden", sagte der 41-Jährige vom AC Mailand nach dem letzten Saisonspiel gegen Hellas Verona (3:1) auf dem Rasen des San Siro: "Es sind gerade zu viele Emotionen für mich. Auf geht's Milan und auf Wiedersehen."

Ibrahimovic macht Schluss

Foto: AFP/SID/GABRIEL BOUYS

Der Verein hatte am Samstag bereits angekündigt, der Schwede werde nach dem Spiel "mit einer kurzen Zeremonie" verabschiedet, zu einem Karriereende wollten sich Repräsentanten des Stürmers gegenüber der Nachrichtenagentur AFP jedoch noch nicht äußern. Auch über Verhandlungen mit der AC Monza wurde berichtet. In den letzten Jahren hatte Ibrahimovic, der während seiner Karriere immer wieder durch sein enormes Selbstbewusstsein Aufsehen erregte, vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen.

Ibrahimovic spielte während seiner Laufbahn unter anderem für die europäischen Topklubs Juventus Turin, FC Barcelona, Paris St. Germain, Manchester United sowie Milans Stadtrivalen Inter Mailand. In der vergangen Spielzeit wurde der 122-malige Nationalspieler Schwedens mit Milan italienischer Meister. Insgesamt gewann er die Serie A fünfmal und wurde dreimal zum Fußballer des Jahres in Italien gewählt.

You bow to no one, King 👑🥹@Ibra_official #SempreMilan pic.twitter.com/R90EnbEoTp