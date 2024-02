Weltmeister Lautaro Martinez (l.) ist nicht zu stoppen.

Das italienische Topteam Inter Mailand kommt dem 20. Meistertitel der Vereinsgeschichte immer näher. Im Spitzenspiel der Serie A ließ der Tabellenführer dem Europacup-Anwärter Atalanta Bergamo beim 4:0 (2:0) keine Chance und festigte seine Führungsposition. Inter liegt zwölf Spieltage vor dem Ende der Saison zwölf Punkte vor Verfolger Juventus Turin, der zuletzt mit einer Sieglos-Serie den Anschluss verloren hatte.

Matteo Darmian (26.), Toptorjäger Lautaro Martinez (45.+1) mit seinem 23. Saisontor, Federico Dimarco (54.) und Davide Frattesi (71.) erzielten die Treffer für Inter, das auch in der Champions League noch voll im Rennen ist. In zwei Wochen geht das Team mit einem 1:0-Vorsprung in das Achtelfinalrückspiel gegen Atletico Madrid.

