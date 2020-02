Keller-Brief an Braun: "Werte wichtiger und wertvoller als jemals zuvor"

Details Mittwoch, 26. Februar 2020 10:25

DFB-Chef Fritz Keller hat in einem Glückwunschbrief zum 95. Geburtstag von Ehrenpräsident Egidius Braun vom Deutschen Fußball-Bund dessen nachhaltiges soziales und gesellschaftspolitisches Engagement gewürdigt. "Die Werte, die Sie im DFB verankert haben, sind heute wichtiger und wertvoller als jemals zuvor", schrieb Keller.

DFB-Präsident gratuliert Egidius Braun

Der DFB-Boss weiter: "Wie groß Ihre Leistungen und Erfolge sind und wie weitsichtig Sie agiert haben, lässt sich daran ablesen, wie gegenwärtig Ihre Gedanken im DFB noch immer sind. Dem Alter begegnen Sie mit Würde und der Kraft, die sich aus dem imponierenden Zusammenhalt der Familie Braun ergibt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie von dieser Kraft noch lange getragen werden." Der Aachener Braun, von 1992 bis 2001 Präsident des größten Einzelsportverbands der Welt, vollendet am Donnerstag sein 95. Lebensjahr.

DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius betonte: "Egidius Braun hat mir vor einiger Zeit in einem Brief geschrieben, dass wir nicht wegsehen dürfen, wenn wir Not und Elend erkennen, und dass wir die Verpflichtung haben, uns mit den Möglichkeiten unseres Verbandes einzubringen."

Braun habe den DFB in den 1990er Jahren modernisiert und bereichert. "Gerade in diesen Tagen erinnern wir uns an die Aktion 'Mein Freund ist Ausländer', die er vor 27 Jahren nach dem schrecklichen Brandanschlag in Solingen ins Leben gerufen hat. Leider ist diese Aktion heute wieder hochaktuell, und es ist unsere Verpflichtung, auch an dieser Stelle das Vermächtnis Brauns lebendig zu halten", so Curtius.

SID

