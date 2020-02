95. Geburtstag: DFB-Delegation besucht Egidius Braun

Details Donnerstag, 27. Februar 2020 13:40

Eine hochrangig besetzte Delegation des Deutschen Fußball-Bundes hat dem DFB-Ehrenpräsidenten Egidius Braun aus Anlass seines 95. Geburtstages am Donnerstag einen Besuch abgestattet. In Brauns Haus in Aachen gratulierten unter anderem DFB-Vizepräsident Dirk Janotta, -Schatzmeister Stephan Osnabrügge und -Generalsekretär Friedrich Curtius sowie der Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger, Tobias Wrzesinski. Jetzt Fußballreise buchen!

Braun war von 1992 bis 2001 Präsident des DFB

Braun war von 1992 bis 2001 Chef des größten Einzelsportverbandes der Welt. Vor allem mit seinem sozialpolitischen Engagement unter dem Motto "Fußball - mehr als ein 1:0" hatte Braun nachhaltig den DFB in diesem Bereich geprägt und neu aufgestellt.

