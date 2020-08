Der erste Auftritt von Bayern München in der neuen Saison ist auf Sport1 zu sehen. Der Sender teilte am Dienstag mit, die Partie des deutschen Double-Siegers in der erste Runde des DFB-Pokals (11. September) gegen den Gewinner des Mittelrheinpokals (Alemannia Aachen oder 1. FC Düren) zu übertragen. Die Übertragung beginnt um 20.45 Uhr.

Sport1 zeigt erstes Bayern-Spiel der neuen Saison

Sport1 zeigt in der laufenden Rechteperiode bis einschließlich der Spielzeit 2021/22 von der 1. Runde bis zum Viertelfinale jeweils ein Top-Spiel live. Zusätzlich zur Free-TV-Abbildung wird der Sender den DFB-Pokal auch umfassend auf seinen digitalen Plattformen präsentieren.

SID