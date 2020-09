Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft bangt im Nations-League-Heimspiel am Montag (20.45 Uhr) gegen Rumänien um den Einsatz des Frankfurters Martin Hinteregger. Beim 2:1 am Freitag in Norwegen erlitt der Abwehrspieler zwar keine Bänderverletzung, eine MRT-Untersuchung ergab eine starke Prellung des linken Knöchels.

Hinteregger kämpft mit einer starken Prellung

Hinteregger will sich allerdings noch am Sonntag im Training einem Test unterziehen, ob ein Einsatz in Klagenfurt infrage kommt. Am Montag vollendet der Eintracht-Profi sein 28. Lebensjahr.

SID