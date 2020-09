Das Auftaktprogramm des DFB-Pokals ist komplett: Fußball-Bundesligist Schalke 04 trifft in der ersten Hauptrunde am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auf den Regionalligisten Schweinfurt 05. Bei der Auslosung Ende Juli war den Königsblauen das beste Amateurteam aus Bayern zugelost worden. Die Regionalliga Bayern, die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen wurde und ab dem 26. September fortgesetzt werden soll, führen die Schweinfurter an.

Schalke trifft im DFB-Pokal auf Schweinfurt

Der ursprüngliche Spitzenreiter Türkgücü München wurde als Aufsteiger in die 3. Liga gemeldet. Daher sind nach einem Beschluss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für die Fortführung der Saison alle Partien von Türkgücü aus der Wertung genommen worden. Die Partie wird wahrscheinlich in Gelsenkirchen ausgetragen, weil Schweinfurt aufgrund der Corona-Auflagen nach Medienberichten wohl auf sein Heimrecht verzichten wird. - Die erste Hauptrunde im Überblick:

Freitag, 11. September:

TSV Havelse – FSV Mainz 05 (in Mainz)

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC (beide 20.45 Uhr)

Samstag, 12. September:

1. FC Nürnberg – RB Leipzig

1860 München – Eintracht Frankfurt

FC Oberneuland – Borussia Mönchengladbach (in Mönchengladbach)

VSG Altglienicke – 1. FC Köln (in Köln)

Eintracht Celle – FC Augsburg (in Augsburg)

Union Fürstenwalde – VfL Wolfsburg (in Wolfsburg)

SV Todesfelde – VfL Osnabrück

FV Engers 07 – VfL Bochum (in Bochum)

RSV Meinerzhagen – SpVgg Greuther Fürth (in Fürth) (alle 15.30 Uhr)

Karlsruher SC – Union Berlin

FC Ingolstadt – Fortuna Düsseldorf

SSV Ulm 1846 – Erzgebirge Aue (alle 18.30 Uhr)

Carl Zeiss Jena – Werder Bremen (20.45 Uhr)

Sonntag, 13. September:

Schweinfurt 05 – Schalke 04

Hansa Rostock – VfB Stuttgart

Eintracht Norderstedt – Bayer Leverkusen (in Leverkusen)

Chemnitzer FC – TSG Hoffenheim

1. FC Kaiserslautern – Jahn Regensburg

TSV Steinbach Haiger – SV Sandhausen

1. FC Rielasingen-Arlen – Holstein Kiel (in Kiel)

SV Elversberg – FC St. Pauli

SC Wiedenbrück – SC Paderborn (alle 15.30 Uhr)

Waldhof Mannheim – SC Freiburg

SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Heidenheim

1. FC Magdeburg – SV Darmstadt 98 (alle 18.30 Uhr)

Montag, 14. September:

Rot-Weiss Essen – Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden – Hamburger SV

Würzburger Kickers – Hannover 96 (alle 18.30 Uhr)

MSV Duisburg – Borussia Dortmund (20.45 Uhr)

Donnerstag, 15. Oktober:

1. FC Düren – Bayern München (in München) (20.45 Uhr)

