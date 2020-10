Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) will die Staatsanwaltschaft bei ihren jüngsten Ermittlungen gegen den Verband unterstützen. Das gab DFB-Präsident Keller am Mittwoch in Berlin zu Protokoll.

Keller äußerte sich nach der Razzia am Mittwochmorgen

"Ich kann nur sagen, dass wir in der Angelegenheit vollumfänglich kooperieren werden", sagte der 63-Jährige, der während der Bundespressekonferenz zu einem anderen Thema zugeschaltet war: "Ich bin angetreten für eine Öffnung und Transparenz - und eigentlich kann ich eine staatliche Unterstützung in den Untersuchungen nur begrüßen." Keller betonte allerdings, dass er sich erst einmal einen Überblick verschaffen müsse.

Am Mittwochmorgen hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main die DFB-Zentrale sowie die Wohnungen von sechs "gegenwärtigen und ehemaligen" Verbands-Verantwortlichen durchsucht. Es geht um den Vorwurf der schweren Steuerhinterziehung.

SID