Fußball-Bundestrainer Joachim Löw kann für das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine in Kiew am Samstag (20.45 Uhr/ARD) aus dem Vollen schöpfen. "Die Personaldecke ist völlig entspannt, alle Spieler sind einsatzfähig, wir sind hochmotiviert", sagte Löw am Freitag.

Zuletzt waren Toni Kroos (Real Madrid), Serge Gnabry (Bayern München) und Timo Werner (FC Chelsea) noch angeschlagen. "Alle Spieler sind fürs Training bereit", sagte Löw. Erste und wichtigste Aufgabe sei: "Das Spiel so anzugehen, dass wir in der Lage sind, zu gewinnen." Die deutsche Mannschaft war mit zwei Unentschieden gegen Spanien und in der Schweiz (jeweils 1:1) in die Nations League gestartet.

Vom 1:7 der schwer coronageplagten ukrainischen Mannschaft gegen Frankreich will sich Löw "nicht blenden lassen. Sie haben Topniveau."

SID