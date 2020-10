Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) im Nations-League-Heimspiel gegen die Schweiz in Köln möglicherweise ohne Zuschauer auskommen. Die Domstadt ist seit Samstag mit einer 7-Tages-Inzidenz von 54,8 auf 100.000 Einwohner Risikogebiet.

Gegen die Schweiz könnte das Stadion wohl leer bleiben

Eine Entscheidung über ein Geisterspiel gegen die Eidgenossen im RheinEnergie-Stadion fälltvoraussichtlich am Montag. Am vergangenen Mittwoch hatte der viermalige Weltmeister im Test gegen die Türkei (3:3) vor 300 Zuschauern in Köln spielen können. Am Samstag (20.45 Uhr/ARD) tritt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw in Kiew gegen die Ukraine an.

SID