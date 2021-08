Mit Vorfreude geht Fußball-Zweitligist SC Paderborn in das Duell in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde am Freitag (20.45 Uhr/Sky) beim Ligakonkurrenten Dynamo Dresden. "Wir freuen uns wie Bolle auf dieses Spiel", sagte Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag.

Paderborn und Kwasniok wollen in nächste Runde einziehen (Foto: SID)

Einziger Ausfall bei den Ostwestfalen ist Frederic Ananou. Die beiden Neuzugänge Marcel Mehlem und Robin Yalcin stehen erstmals im Kader und könnten ihre Pflichtspiel-Premiere für den SCP feiern.

Kwasniok glaubt, dass "die Dresdner Mannschaft vor Selbstvertrauen sprüht" nach vier Punkte aus den ersten beiden Ligaspielen für den Aufsteiger. Zuletzt gab es ein 1:1 für die Sachsen beim Hamburger SV: "Die Art und Weise wie sich die Mannschaft in Hamburg zurückgekämpft hat, spricht für sie."

SID