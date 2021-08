Der vom VfL Wolfsburg verpflichtete Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj steht im DFB-Pokalspiel von Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum beim Regionalligisten Wuppertaler SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor seinem Debüt. "Elvis wird definitiv im Spieltagskader stehen. Ich bin sehr froh, dass wir ihn für den VfL begeistern konnten. Elvis hat in Wolfsburg die gesamte Vorbereitung mitgemacht, ist fit", sagte Bochums Trainer Thomas Reis am Donnerstag.

Elvis Rexhbecaj soll schon gegen Wuppertal spielen (Foto: SID)

Der 23-jährige Rexhbecaj, der auf Leihbasis geholt wurde, meinte: "Ich bin fit, die Leistungsdaten sind gut. Daher bin ich auf jeden Fall bereit, am Samstag aufzulaufen. Aber das entscheidet natürlich der Trainer."

Verzichten muss Coach Reis allerdings auf Neuzugang Eduard Löwen, der das Training abbrechen musste: "Er wird wahrscheinlich nicht spielen können", so Reis.

SID