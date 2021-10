Eine Woche nach seinem positiven Coronatest wird Julian Nagelsmann am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal-Hit bei Borussia Mönchengladbach voraussichtlich auf die Trainerbank des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München zurückkehren. Das bestätigte Vereinspräsident Herbert Hainer am Montagabend im Rahmen der Premiere der Amazon-Doku "FC Bayern - Behind the Legend".

Voraussichtlich sitzt Nagelsmann im Pokal auf der Bank (Foto: SID)

"Es geht Julian sehr gut, er ist auch wieder zu Späßen aufgelegt. Wenn er negativ getestet wird, gehe ich davon aus, dass er am Mittwochabend im Pokal wieder dabei sein kann", sagte Hainer.

Nationalspieler Thomas Müller warnte trotz deren aktuellen Formtiefs vor den Gladbachern. "Ich weiß nicht, ob es ein viel schwieriges Pokalspiel in der zweiten Runde geben kann", sagte er: "Wir sind optimistisch und selbstbewusst genug, aber wir müssen schon eine Leistung abrufen, die sich gewaschen hat."

SID