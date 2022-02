Die Einführung von Play-offs in der Fußball-Bundesliga hätte für DFB-Direktor Oliver Bierhoff durchaus ihren Reiz. "Das ist natürlich nicht die Meisterschaft, die wir so kennen", sagte der Ex-Nationalspieler bei Sky, aber in einem solchen Format gebe es "Phasen, in denen immer wieder jemand Hoffnung hat und deswegen die Spannung in der Liga länger aufrecht erhalten wird".

Oliver Bierhoff lehnt die Play-off-Idee nicht ab (Foto: SID)

Donata Hopfen, neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL), hatte die Diskussionen um eine Format-Änderung angestoßen. Play-offs nach einer Liga-Hauptrunde könnten womöglich ein Mittel sein, die lähmende Dominanz des Abonnementmeisters zu beenden. Der FC Bayern ist in der Bundesliga auf dem Weg zu seinem zehnten Titel in Folge.

Die Reaktionen darauf sind gespalten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß von Bayern München sprach von einer "Witz-Idee", für Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn sind es dagegen "spannende" Überlegungen.

SID