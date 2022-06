Österreichs Nationalteam empfängt heute um 20.45 Uhr in Wien in der Nations League Dänemark. Wie schon gegen Kroatien zuvor besiegte das ÖFB-Team die Dänen in Pflichtspielen noch nie. Hunderttausende Fans warten derzeit aber vergeblich auf den Anpfiff.

Um 20:26 war auf ORF 1 plötzlich die Live-Übertragung unterbrochen, ca. 30 Sekunden lang war ein Standbildschirm zu sehen. Danach spielte der ORF ca. zehn (!) Minuten lang Werbung ein. Um 20:36 meldete sich Rainer Pariasek erneut aus dem Stadion und verkündete, dass der Spielstart von 20:45 derzeit nicht zu halten sei. Im gesamten Stadion ist der Strom ausgefallen, auch das Flutlicht ist im Moment nicht betriebsbereit. Der ORF übertrage im Moment via Notstrom.

20:47 Nach wie vor ist es dunkel, der Spielstart um 21:00 ist mehr als fraglich. Es wird mit Hochdruck an dem Problem gearbeitet. Der Strom für das Flutlicht wird von unterschiedlichen Quellen eingespeist. Man spricht von einem "technischen Missgeschick".

20:50 Der ORF überträgt nun das Parallelspiel Kroatien gegen Frankreich.

21:10 Das sieht ehrlich gesagt gar nicht gut aus aktuell, noch ist im Stadion alles dunkel.

21:12 Es gibt keine neuen Informationen. Fix ist: die Teams müssen nochmal aufwärmen, d.h. ein Spielbeginn vor 22:00 ist unrealistisch.

21:14 Zwei große Starkstromleitungen sind defekt. Im Wiener Prater sitzen Personen fest und müssen teilweise aus luftiger Höhe evakuiert werden.

21:18 Im Parallelspiel erzielt Frankreich das 1:0, der Treffer wird aber wegen Abseits aberkannt.

21:19 Die Fans im Stadion haben derweil Spaß und erfreuen sich an der (Handykamera)-Welle.

21:22 Aktuell ist an einen Spielstart nicht zu denken. Interessant wird, wann das Spiel im Falle einer Absage nachgetragen wird. Das dürfte eine organisatorische Herausforderung werden, da die Franzosen bereits in vier Tagen in Wien zu sehen sind.

21:32 Der Strom scheint wieder da zu sein, die Flutlichtanlage fährt offenbar hoch.

21:45 Das Spiel beginnt um 22:15.

Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Zum Live-Ticker Österreich gegen Dänemark