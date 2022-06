Der Bundestrainer experimentiert gegen Ungarn nicht

Foto: FIRO/FIRO/SID

Hansi Flick vertraut im dritten Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest gegen Ungarn seiner aktuell vermeintlich stärksten Elf. "Es tut gut, wenn man ein bisschen eingespielt ist", sagte der Bundestrainer und stellte klar: "Manuel Neuer wird spielen, wir werden da keine Änderung machen im Tor."

Vor dem Kapitän dürften Jonas Hofmann, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und David Raum verteidigen. Möglich scheint trotz Flicks Einspielen-Ansage, dass davor das Duo Leon Goretzka und Ilkay Gündogan zum Zuge kommt und Joshua Kimmich pausiert.

In der Offensive ist der Einsatz von Serge Gnabry (Wade) fraglich, über rechts könnte daher Kai Havertz kommen. Links hat sich Jamal Musiala in die Mannschaft gespielt, in der Zentrale ist Thomas Müller nicht wegzudenken. Zudem ließ Flick durchblicken, dass auf der Neun wie gegen Italien (1:1) Timo Werner agieren wird.

"Nach England ist das das schwerste Spiel, das man haben kann", sagte Flick über die unangenehmen Ungarn: "Das ist eine Mannschaft, die sehr kompakt in der Defensive agiert, kaum was zulässt, kaum Räume freigibt. Es wird eine ganz große Aufgabe für uns." - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Ungarn: Gulacsi/RB Leipzig (32 Jahre/48 Länderspiele - Lang/Omonia Nikosia (29/49), Orban/RB Leipzig (29/31), Attila Szalai/Fenerbahce (24/25) - Fiola/Fehervar (32/46), Styles/FC Barnsley (22/4), Vecsei/Ferencvaros (28/9), Zsolt Nagy/Puskas Akademia (29/9) - Sallai/SC Freiburg (25/34), Szoboszlai/RB Leipzig (21/22) - Adam Szalai/FC Basel (34/82). - Trainer: Rossi

Deutschland: Neuer/Bayern München (36 Jahre/111 Länderspiele) - Hofmann/Borussia Mönchengladbach (29/12), Süle/Bayern München (26/38), Rüdiger/FC Chelsea (29/52), Raum/TSG Hoffenheim (24/7) - Goretzka/Bayern München (27/43), Gündogan/Manchester City (32/58) - Havertz/FC Chelsea (23/27), Müller/Bayern München (32/114), Musiala/Bayern München (19/13) - Werner/FC Chelsea (26/51). - Trainer: Flick

Schiedsrichter: Jose Maria Sanchez (Spanien)

