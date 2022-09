Konnte nicht mittrainieren am Dienstag: Manuel Neuer

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Dienstag ohne Manuel Neuer trainiert. Am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fehlte der Torhüter von Bayern München zum Auftakt der Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Ungarn und England wegen Problemen am großen Zeh.

"Ich denke, dass er am Mittwoch wieder dabei ist", sagte Bundestrainer Hansi Flick. Somit erscheint ein Einsatz gegen Ungarn am Freitag in Leipzig (20.45 Uhr/ZDF) nicht gefährdet. Thilo Kehrer (West Ham United), Matthias Ginter (SC Freiburg) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), wurden am Dienstag geschont, weil sie zwei Tage zuvor noch gespielt hatten.

