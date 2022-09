Spanien muss für Platz eins gegen Portugel gewinnen

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Deutschlands WM-Gruppengegner Spanien ist in der Nations League über die Schweiz gestolpert - und könnte nun den Platz in der Endrunde ausgerechnet an den Erzrivalen Portugal verlieren. Spanien unterlag in Saragossa den Schweizern mit 1:2 (0:1), am fünften Spieltag war es für den Finalisten des vergangenen Jahres die erste Niederlage. Zeitgleich gewann Portugal sein Spiel in Tschechien mit 4:0 (2:0).

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo sorgte damit für ein Endspiel um Rang eins. Portugal steht in Gruppe 2 der A-Liga mit 10 Punkten ganz oben, Spanien folgt mit 8 Zählern, am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) treffen beide in Portugal aufeinander. Nur der Erste zieht ins Final Four der Nations League ein. Die Schweiz kletterte mit 6 Zählern auf Rang drei, ließ Tschechien (4) hinter sich und hat nun gute Chancen, den Abstieg in die B-Liga zu verhindern.

Zwei ehemalige Bundesliga-Profis sorgten für die Entscheidung zugunsten der Schweiz: Der frühere Dortmunder Manuel Akanji traf per Kopf (21.), eine weitere Ecke verlängerte er entscheidend in Richtung des Ex-Gladbachers Breel Embolo (58.).

Israel machte indes vorzeitig den Aufstieg in die Liga A perfekt. Das Team von Trainer Alon Hazan bezwang am Samstagabend in Tel Aviv Albanien 2:1 (0:0) und kann mit acht Punkten aus vier Spielen nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe B2 verdrängt werden.

Ebenfalls in der B-Liga traf Stürmerstar Erling Haaland (47.) zwar mal wieder, seine Norweger müssen im Kampf um den Aufstieg in die Liga A dennoch zittern. In Slowenien kassierte Norwegen beim 1:2 (0:0) seine erste Niederlage, am Abend zog Serbien in Liga B4 dann nach Punkten gleich: Gegen Schweden gelang ein 4:1 (2:1). Am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) duellieren sich Norwegen und Serbien in Oslo um den Aufstieg.

Im Rennen um den Aufstieg in die höchste Liga hat auch die Ukraine weiter Chancen. Die Mannschaft von Trainer Oleksandr Petrakow gewann mit 5:0 (1:0) bei Schlusslicht Armenien und liegt in Gruppe 1 mit zehn Punkten weiter auf Rang zwei. Schottland (12) schlug Irland 2:1 (0:1) und verteidigte Rang eins. Auch hier gibt es am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) das direkte Duell zwischen der Ukraine und Schottland.

© 2022 SID