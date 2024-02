Am heutigen Donnerstagabend wurde in Paris die Auslosung der 3. Ausgabe der UEFA Nations League vorgenommen, bei welcher 54 Mitgliedsverbände teilnehmen. Die Nationen wurden auf Basis der Ergebnisse der UEFA Nations League 2022/23 in vier Ligen und unterschiedliche Lostöpfe eingeteilt. Österreich war nach dem Abstieg im Vorjahr diesmal in Liga B gelistet und wurde aus Topf 1 gezogen. „Mit der Nations League beginnt nach der Europameisterschaft der Weg zur Weltmeisterschaft 2026. Unser Ziel ist natürlich, die Gruppe zu gewinnen und in die Liga A zurückzukehren - ganz egal, wen wir zugelost bekommen“, betonte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Vorfeld. Nachfolgend: die Ergebnisse der Ziehung!

Wollen heuer nicht nur beim Großevent in Deutschland, bei der Europameisterschaft, jubeln, sondern auch im Rahmen der UEFA Nations League für Furore sorgen: die im "Flow" befindlichen, rot-weiß-roten Schützlinge von Teamchef Ralf Rangnick... Es wartet unter anderem Norwegen mit Erling Haaland!



DAS sind die Gruppen in Liga A

Gruppe A1 Gruppe A2 Kroatien Italien Portugal Belgien Polen Frankreich Schottland Israel Gruppe A3 Gruppe A4 Niederlande Spanien Ungarn Dänemark Deutschland Schweiz Bosnien Serbien

DAS sind die Gruppen in Liga B (mit Österreich)

Gruppe B1 Gruppe B2 Tschechien England Ukraine Finnland Albanien Irland Georgien Griechenland Gruppe B3 Gruppe B4 Österreich Wales Norwegen Island Slowenien Montenegro Kasachstan Türkei

DAS sind die Gruppen in Liga C

Gruppe C1 Gruppe C2 Schweden Rumänien Aserbaidschan Kosovo Slowakei Zypern Estland Litauen/Gibraltar Gruppe C3 Gruppe C4 Luxemburg Armenien Bulgarien Färöer-Inseln Nordirland Nordmazedonien Belarus Lettland

DAS sind die Gruppen in Liga D

Gruppe D1 Gruppe D2 Litauen/Gibraltar Moldau San Marino Malta Lichtenstein Andorra

Spieltermine

1. Spieltag: 5. - 7. September 2024

2. Spieltag: 8. - 10. September 2024

3. Spieltag: 10. - 12. Oktober 2024

4. Spieltag: 13. - 15. Oktober 2024

5. Spieltag: 14. - 16. November 2024

6. Spieltag: 17. - 19. November 2024

Auslosung Play-offs der K.-o.-Runde: November 2024

Play-offs der K.-o.-Runde: 20. - 25. März 2025

Viertelfinale Liga A: 20. - 25. März 2025

Endrunde: 4. - 8. Juni 2025

Rahmenbedingungen des Liga-Formates

Zur Nations-League-Saison 2024/25 wird für die Teams der Liga A eine neue K.-o.-Runde eingeführt, erstmals gibt es das Viertelfinale. Die Gruppensieger treffen auf einen Gruppenzweiten und bestreiten die Viertelfinals mit Hin- und Rückspiel, die Sieger qualifizieren sich für die Endrunde.

Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen wie bereits bekannt automatisch in die nächsthöheren Ligen auf.

Neu ist, dass zwischen den drittplatzierten Mannschaften der höheren Liga und den Gruppenzweiten der tieferen Liga Auf- bzw. Abstiegsplay-offs mit Hin- und Rückspiel stattfinden. Die Gruppendritten der Liga A spielen also gegen die Zweiten aus Liga B, gleiches gilt zwischen Liga B und C. Die jeweils viertplatzierten Teams der Ligen A und B steigen automatisch in die nächsttiefere Liga ab.

Auswirkungen auf eine WM-Teilnahme über die "Hintertür"

An der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nehmen insgesamt 16 Nationen teil. Zwölf davon werden wieder über die klassische WM-Qualifikation Europas ermittelt, die im März 2025 ihren Anfang nimmt.

Vier Plätze, die folglich verbleiben, werden über ein Play-off-System eruiert: Zunächst bekommen die zwölf Gruppenzweiten aus der standesgemäßen WM-Qualifikation eine weitere Chance auf ein Ticket für die Endrunde. Dazu kommen die vier besten Gruppensieger der UEFA Nations League, die im Rahmen der WM-Qualifikation in deren Gruppe nicht untern den Top zwei zu finden waren. Diese insgesamt 16 Nationen machen sich dann die letzten "Eintrittskarten" für das Großevent in Nordamerika im Zuge zweier K.o.-Runden streitig.

📌 Paris

Fotocredit: Christian Fauland