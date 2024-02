Das österreichische Nationalteam trifft in der Gruppe 3 der Liga B der UEFA Nations League 2024/25 auf Norwegen, Slowenien und Kasachstan. Das hat die Auslosung am Donnerstagabend in Paris ergeben - wir berichteten. Nachfolgend Statements von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und Co.

Gemischte Gefühle bei den Verantwortlichen

„Gemischt. Norwegen ist einer der stärksten Gegner, den wir zugelost bekommen konnten. Es ist trotzdem ok, ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Erling Haaland. Slowenien ist sicherlich auch ein gutes Los, weil wir keine allzu weite Reise haben. Es ist ein Nachbarland von Österreich, da könnte man von einem Lokal-Derby sprechen", beurteilt Teamtrainer Ralf Rangnick die Auslosung.

Die weite Anreise nach Kasachstan hätte sich der Teamchef im Hinblick auf die Flugstrapazen für die Spieler gerne erspart. „Aber es nützt nichts, wir müssen es so nehmen wie es ist, und das werden wir auch tun“, so der ÖFB-Teamchef, dessen voller Fokus zum jetzigen Zeitpunkt auf die EURO gerichtet ist.

„Es ist keine einfache Gruppe, aber man kann sich die Gegner nicht aussuchen. Unsere Mannschaft hat Qualität, Leidenschaft und Herz und daher bin ich überzeugt, dass wir das gut bewerkstelligen werden“, meint ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer.

„Es ist eine herausfordernde und spannende Gruppe. Wir treffen einige bekannte Gesichter wieder, die in der heimischen Bundesliga gespielt haben. Unser deklariertes Ziel ist es, in die Liga A aufzusteigen“, sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Das ist sie - unsere Gruppe in der UEFA Nations League 2024/25! ⚽️🇦🇹 pic.twitter.com/0uTCbbAaNB — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) February 8, 2024

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber