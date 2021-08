Kötschach triumphiert im Gipfeltreffen über Spittal!

Details Sonntag, 15. August 2021 18:07

Der SV Spittal/Drau 1b hatte am Samstag gegen den OSK Kötschach-Mauthen mit 1:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Die Spittaler übergaben damit auch die Tabellenführung bei ihrem Bezwinger, da auch Penk erstmals Federn ließ.



Geteilte erste Hälfte



Es begann eigentlich wie aus dem Bilderbuch für die Gäste, die bereits in der 4. Minuten in Führung gehen konnten. Ein langer, schwer zu verteidigender Ball findet sich bei Samuel Müllmann wieder, der ohne viel Federlesens eiskalt in die lange Ecke einschießt.

Diese frühe Führung verunsicherte die Gastgeber, die keinen Zugriff auf das Spiel fanden. In den ersten 20 Minuten spielte sich das Geschehen fast ausschließlich in der Hälfte der Gailtaler ab. Wie aus dem Nichts wendete sich dann aber das Blatt, plötzlich fand sich Kötschach in der Hälfte des Gegners wieder und klopfte immer energischer auf den Ausgleich an.

Dieser gelang knapp vor der Pause, Mario Niescher trifft den ruhenden Ball perfekt und zirkuliert ihn über die Mauer ins Tor (43.). Mit einem völlig gerechtfertigten 1:1 ging es in die Kabinen

Ivan Timeus- der Oldboy entscheidet das spiel für die Gastgeber

Kötschach-Trainer Bernd Feil brachte in der 2. Hälfte Klublegende Ivan Timeus, der mittlerweile 43-jährige hat es immer noch drauf, brachte Struktur in die Angriffe der Gailtaler und Spittal wurde zusehends in die Defensive gedrängt. Allerdings waren einige Konter dafür brandgefährlich.

Dennoch kam Kötschach in die Erfolgsspur, er leitete den zweiten Treffer von Mario Niescher ein (76.) und holte im Finish noch einen Elfer heraus, den er gegen alle Fußballweisheiten selbst verwertete. In einer Phase als spittal noch einmal wild auf den Ausgleich drängte.

Die errungenen drei Zähler gingen für OSK Kötschach-Mauthen einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Stimme zum Spiel

Bernd Feil (Trainer Kötschach): "Wir haben heute gegen eine richtig starke Mannschaft gewonnen. Aufgrund der zweiten Hälfte auch verdient. Vor dem heutigen Spiel haben wir unsere Hausaufgaben gut gelöst. Wo wir wirklich stehen, wird man erst sehen, wenn wir gegen Lurnfeld, Oberlienz und Penk absolviert haben."



Die Besten (Kötschach): Timeus (ZMf) & Mario Niescher (Sturm)

1. Klasse A: OSK Kötschach-Mauthen – SV Spittal/Drau 1b, 3:1 (1:1)

4 Samuel Muellmann 0:1

42 Mario Niescher 1:1

76 Mario Niescher 2:1

89 Ivan Timeus 3:1

