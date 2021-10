Sven Lolacher hält den Penk-Sieg in Sillian fest!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 18:02

Das erste Saisonziel vom SV Penk/Reisseck ist mit dem Herbstmeistertitel geschafft! Bei den bekannt schwer bespielbaren Osttirolern vom FC Sillian holte die Elf von Mario Brenter ein 1:0 und hat nun den Winterkönig als nächste Etappe im Visier. Der Sieg war ein hartes Stück Arbeit, bei der vor allem ein Akteur im Akkord schuftete: Torhüter Sven Lolacher.

Ausfallsbedingte Änderung der Spielananlage

Die Gäste mussten vier Spieler vorgeben: Christian Kriegl, Christian Kummer, Markus Rauter und Stefan Noisternig sind auch für einen vergleichsweise großen Kader für die 1. Klasse nicht ganz zu ersetzen, wodurch Penk diesmal nicht gewohnt dominant auftreten konnte. Brenter entschied sich für ein 4-4-2 mit Michael Kühbacher als Startdebütanten neben Dominik Eder an vorderster Front.

Allerdings starteten die Mölltaler de facto das Spiel mit 1:0, ein Traumtor von Dominik Eder in die Kreuzecke brachte Penk auf Schiene. Eder erzielte in der ersten Hälfte ein weiteres Tor, dem aber Schiedsrichter Martin Leitgeb die Anerkennung versagte. Den regen Verkehr vor dem Penk-Tor entschärfte durchwegs Lolacher.

Schönegger verpasst die Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit brachte keine wesentliche Änderung vom Spielverlauf mit sich. Weiterhin war das Spiel offen, Sillian-Trainer Patrick Rossmann warf alles in die Schlacht, was er auf der Bank im Talon hatte. Allerdings verschuldete einer seiner Wechselspieler auch einen Elfmeter, der folgenlos blieb, weil Patrick Schönegger verschoss. So blieb es einmal mehr Sven Lolacher vorbehalten, die Null bis zum Schlusspfiff festzuhalten. Er löste diese Aufgabe mit Bravour.

Stimme zum Spiel

Mario Brenter (Trainer Penk): "Sillian hat unglaublich gut dagegen gehalten. Vier Ausfälle stecken wir auch nicht so ohne weiters weg und über Sven Lolacher seine Leistung schwärme ich wohl noch in ferner Zukunft."

Die Besten (Penk): Lolacher (Tor) und Bernhard Marktl (Vt. re.)

