Spittal 1b kann dreimalige Führung nicht in Sieg ummünzen!

Details Montag, 26. September 2022 14:11

In der 1. Klasse A in Kärnten stand an diesem Wochenende wieder ein Spieltag am Programm, die bereits zehnte Runde wurde ausgespielt. Neben vielen spannenden Partien war auch das Match zwischen der SG Virgental/TSU Virgen gegen die 1b des SV Spittal/Drau ein echtes Highlight. Spittal war dreimal in Führung, schaffte es aber schlussendlich nicht, den Sieg mit nach Hause zunehmen. Die SG konnte jeden Rückstand wettmachen, das Match endete mit einem 3:3.

Nur Stefan-Tore in Halbzeit eins

Das Spiel in Osttirol startete sehr ausgeglichen, jedoch konnte man leichte Vorteile für die Gäste aus Spittal erkennen. Dieses leichte Plus konnte auch genutzt werden, nach acht Minuten sorgte Stefan Kofler für die frühe Führung der Spittaler. Danach passierte längere Zeit wenig, die wenigen Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt. Bis zur 35. Minute, denn da konnte die Heimmannschaft im Namen von Stefan Stemberger ausgleichen. Spittal ließ dies aber kalt, nur zwei Minuten später konnte neuerdings Stefan Kofler einen Treffer erzielen. Mit dem Halbzeitstand von 1:2 aus der Sicht der Gastgeber pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit.

Drei Tore in den ersten zehn Minuten in Durchgang zwei

Als Halbzeit zwei begann, saßen noch nicht mal alle Zuseher wieder auf ihren Plätzen, da stand es schon wieder Unentschieden. Nur ein paar Minuten nach Wiederanpfiff glich die SG zum zweiten Mal an diesem Nachmittag aus. Armin Wurnitsch war der glückliche Torschütze. Doch wer dachte, Spittal hat den Start in die zweite Halbzeit verschlafen, der irrte sich. In Minute 54 waren die Gäste zum dritten Mal in dieser Partie in Führung, diesmal durfte sich Marcel Stolz in die Torschützenliste eintragen. Der Jubel über diesen Treffer war noch nicht einmal richtig verstummt, ehe die Führung erneut futsch war. Im ersten Angriff nach dem Rückstand konnte Marcel Berger die Partie wieder auf null setzen. Die Schlussphase war dann hektisch, viele nennenswerte Torchancen war jedoch Mangelware. Wenn doch, dann wurden aber die Spittaler gefährlich. Tore konnten die Zuseher aber keine mehr sehen. Es blieb beim gerechten Unentschieden, somit dürfen sich beide Mannschaften über einen Punkt freuen. Nach diesem Unentschieden bleiben die beiden Mannschaften Tabellennachbarn. Die SG Virgental/TSU Virgen rangiert somit weiterhin auf Rang sieben, einen Platz über den jungen Spittalern.

Wolfgang Oswald, Trainer SV Spittal 1b:

„Wir waren eine sehr junge Mannschaft. Ich bin mit der Leistung in Summe zufrieden, mit dem Ergebnis jedoch nicht. Wir haben drei Mal eine Führung hergegeben, das soll natürlich nicht passieren. Ein Tor war jedoch abseits, bei den anderen Gegentreffern war unser Abwehrverhalten einfach nicht gut. Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend, eigentlich hätte ein Sieg rausschauen müssen. Nächste Woche kommt ein Meisterschaftsfavorit zu uns nach Spittal, da werden wir natürlich unser Bestes geben. Zu Hause wollen wir gegen jede Mannschaft punkten.“